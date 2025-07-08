"Грустнее, кровавее, темнее": что ждет нас во втором сезоне Cyberpunk: Edgerunners

Второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners обещает быть еще более эмоционально тяжелым и жестким, чем первый. Сценарист и продюсер Бартош Штибор признался, что хочет сделать историю более грустной, ведь "когда люди грустные, я немного счастлив". Новая глава в мире Night City уже на горизонте.

Долгожданная новость для фанатов Cyberpunk: Edgerunners – второй сезон официально подтвержден на Anime Expo 2025. Теперь же сценарист шоу поделился своим видением и тем что следует ждать фанатам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eurogamer.

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Чего ждать в Cyberpunk: Edgerunners 2

Второй сезон Cyberpunk: Edgerunners не будет продолжать историю первого, а представит совершенно новое повествование. Это будет самостоятельный сюжет со свежими персонажами, который раскроет еще более сырую и реалистичную сторону самого опасного города будущего – Night City.

Бартош Штибор, сценарист и шоураннер проекта, во время панели на Anime Expo отметил, что сезон будет "печальнее, кровавее и темнее", ведь он не был доволен уровнем эмоциональной глубины первого сезона. По его словам, в Польше, откуда он родом, печаль – это часть культуры, и он хочет передать эти чувства зрителям по всему миру.

Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые обещают стать "сырой хроникой искупления и мести". Официальное описание ставит вопрос:

Когда мир ослеплен зрелищами, до каких крайностей нужно дойти, чтобы твоя история имела значение?

Это намекает на возможные темы медийной манипуляции и общественного восприятия насилия (и стоит заметить, что это крайне актуально сегодня).

Режиссером проекта стал Кай Икараши, который ранее отвечал за шестой эпизод первого сезона. Его видение считают более приземленным и рискованным, что идеально подходит к новой, более мрачной тональности сериала. Студия Trigger, известная своим уникальным стилем анимации, снова сотрудничает с CD Projekt Red, чтобы воплотить эту историю на экране.

Дата выхода второго сезона пока не объявлена, но команда отметила, что премьера состоится на Netflix, когда все будет готово. Также есть предположение, что новый сезон может получить интеграцию с игрой Cyberpunk 2077 в виде обновления, подобного предыдущим патчам.