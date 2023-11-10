В Take-Two прокомментировали возможность экранизации GTA и Red Dead

Во время звонка по квартальному отчету Take-Two издателя спросили, готовы ли они из Rockstar Games искать пути выхода франшиз Grand Theft Auto и Red Dead Redemption на телеэкраны. Создатели дали довольно осторожный ответ.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник сказал, что компания применяет "очень выборочный и очень осторожный" подход к адаптации своих франшиз для кино и телевидения.

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Возможна экранизация GTA

В настоящее время в работе находятся фильмы по мотивам Borderlands и BioShock. Зелник рассказал, что Take-Two обсуждает дальнейшие адаптации, но компания опасается вреда, который может нанести своим брендам неудачная попытка их экранизации.

Если бы мы были готовы к созданию фильма или телешоу, то в случае большого успеха мы бы получили от этого выгоду. Впрочем, мы не готовы рисковать репутацией компании, потому что соотношение риска и вознаграждения непривлекательно для нас.

– объяснил Штраус Зелник.

К слову, нынешний генеральный директор Take-Two ранее провел четыре года в должности президента и главного операционного директора 20th Century Fox, а также работал вице-президентом международного телевидения в Columbia Pictures. И как он сам говорит, это "очень сложный бизнес".

Единственный способ, которым мы можем заниматься этим бизнесом – это лицензионное соглашение с третьей стороной. Даже в случае действительно хороших новостей, лицензионные отчисления составят незначительную долю, недостаточную для того, чтобы иметь смысл. И мы должны учесть риск провала,

– рассказал гендиректор Take-Two.

Также он привел конкретные подсчеты. Мол, коэффициент возможности успеха консольных проектов студии составляет 80% – 90%. Для хорошо управляемой киностудии он составляет всего 30%. Так что существует огромный шанс в 70% на провал.