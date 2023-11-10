Генеральний директор Take-Two Штраус Зелнік сказав, що компанія застосовує "дуже, дуже вибірковий і дуже обережний" підхід до адаптації своїх франшиз для кіно й телебачення.

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Можлива екранізація GTA

Наразі в роботі перебувають фільми за мотивами Borderlands та BioShock. Зелнік розповів, що Take-Two обговорює подальші адаптації, але компанія остерігається шкоди, яку може завдати своїм брендам невдала спроба їхньої екранізації.

Якби ми були готові до створення фільму або телешоу, то в разі великого успіху ми отримали б від цього вигоду. Втім, ми не готові ризикувати репутацією компанії, тому що співвідношення ризику та винагороди є непривабливим для нас,

– пояснив Штраус Зелнік.

До слова, нинішній генеральний директор Take-Two раніше провів чотири роки на посаді президента й головного операційного директора 20th Century Fox, а також працював віцепрезидентом міжнародного телебачення в Columbia Pictures. І як він сам каже, це – "дуже складний бізнес".

Єдиний спосіб, в який ми можемо займатися цим бізнесом – це ліцензійна угода з третьою стороною. Навіть у випадку справді хороших новин, ліцензійні відрахування становитимуть незначну частку, недостатню для того, щоб мати сенс. І ми повинні зважити на ризик провалу,

– розповів гендиректор Take-Two.

Також він навів навіть конкретні підрахунки. Мовляв, коефіцієнт успішності консольних проєктів студії становить 80% – 90%. Натомість для добре керованої кіностудії він становить всього 30%. Тож існує величезний шанс у 70% на провал.