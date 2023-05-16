Хороший шутер для слабых компьютеров: системные требования Warhammer 40,000: Boltgun
16 мая 2023, 11:14Читати новину українською
Источник:Focus Entertainment
Разработчики из студии Auroch Digital опубликовали системные требования динамического шутера Warhammer 40,000: Boltgun. Будущая игра не требует мощного компьютера и доступна практически для всех геймеров.
Warhammer 40,000: Boltgun стилизована под олдскульные игры 2000-х годов. Так что шутер и не требует мощного компьютера.
Также интересно Заждались Голливуда: 5 видеоигровых историй, которым просто необходима экранизация
Низкие настройки (1080p, 30 fps)
- операционная система: 64-разрядная Windows 10;
- процессор: Intel Core i3-2120 или AMD Phenom II X4 965;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 или AMD Radeon HD 7770;
- оперативная память: 8 Гб;
- место на накопителе: 5 Гб.
Трейлер игры Warhammer 40,000: Boltgun – смотрите видео
Ультра-настройка (1080p, 60 fps)
- операционная система: 64-разрядная Windows 10;
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti или AMD Radeon RX 580;
- оперативная память: 8 Гб;
- место на накопителе: 5 Гб.