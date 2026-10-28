Разработчик Kingdom Come стал жертвой кибератаки

Студия Warhorse Studios, создавшая игры серии Kingdom Come, сообщила о кибератаке. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к системам и данным компании.

Что произошло со студией

Warhorse Studios, которая сейчас также разрабатывает RPG по мотивам "Властелина колец", объявила об инциденте на своем сайте, пишет Game Developer. Компания подтвердила, что хакеры получили доступ к ее системам и данным.

Полный масштаб атаки студия пока не выяснила и подробностей не раскрыла. Она сотрудничает с экспертами по кибербезопасности, чтобы оценить последствия. Warhorse принадлежит Fellowship Entertainment, которая возникла как ответвление Embracer. Студия полностью контролируется этой компанией.

Генеральный директор Warhorse Мартин Фривальдский назвал то, что произошло, серьезным инцидентом для студии и всех, кого он затронул.

"Наш первоочередной приоритет – обезопасить системы, выяснить полный масштаб утечки и принять необходимые меры для защиты наших сотрудников, партнеров и сообщества",

– прокомментировал генеральный директор Warhorse Studios Мартин Фривальдский.

Он добавил, что компания направляет на решение проблемы необходимые ресурсы и сообщит больше, как только сможет сделать это ответственно.

Почему такие атаки опасны для студий

Данные, которые получают хакеры, могут иметь множество последствий для компании и ее сотрудников. Злоумышленники могут обнародовать в интернете платежные данные сотрудников, в частности номера социального страхования или их международные аналоги. Если хакеры получат доступ к внутренним файлам, под угрозой окажутся и проекты, над которыми студия работает прямо сейчас.

Пример такого сценария – атака на разработчика Pokémon, студию Game Freak, в 2024 году. Тогда утечка затронула данные 2600 сотрудников. Хакеры также обнародовали информацию о разработке, в частности материалы с ресурсами, концепт-арты и планы по неанонсированным играм.

Пока неизвестно, сравнится ли атака на Warhorse по масштабу с той, что произошла в Game Freak. Студия обещает делиться новой информацией, как только появится возможность.