Поклонники Warzone готовятся к запуску 5– го сезона, что состоится 12 августа и традиционно принесет немало контента. Наряду с новыми оперативниками, оружием, обновлениями Гулага и развивающимся сюжетом, геймеры получат очень неожиданное нововведение, ведь впервые за время существования игры в ней появятся новые "перки".

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"Перки" – важная составляющая игры, которая делает возможным существование различных условных классов бойцов, а значит теперь у игроков появятся еще два варианта выбора при создании комплектов.

Новые способности будут абсолютно уникальными для Call of Duty: Warzone, ведь разработаны специально для масштабных пространств Верданска. Combat Scout (Боевой Разведчик) и Tempered (Закаленный), а именно так их назвали, могут существенно изменить устоявшийся геймплей королевской битвы.

Combat Scout (Боевой Разведчик)

Подсветка врагов в Warzone / изображение callofduty.com

Combat Scout, призван предоставить игрокам больше информации о расположении врагов. Его смысл заключается в том, что когда оперативник попадет в соперника, тот автоматически будет на короткое время подсвечиваться оранжевым цветом и отмечаться "пингом" на мини-карте не только попавшего игрока, но и его партнеров по команде. Препятствием подсветке не станут даже толстые стены зданий или другие укрытия, то есть по принципу работы это будет чем-то похоже на сканирующую гранату.

Tempered (Закаленный)

Запаситесь броней в Warzone / изображение callofduty.com

Tempered в свою очередь существенно повлияет на ценность плит брони в Call of Duty: Warzone. Когда этот "перк" активный, бронепластины становятся тяжелее и более закаленными для боя. Буквально это значит что оперативники получат существенный бонус к живучести, ведь каждая пластина сможет поглотить 75 очков урона вместо стандартных 50. Эта способность занимает второй слот "перков" и точно пригодится геймерам, предпочитающим агрессивный стиль игры.

Другие изменения

Новая оперативница Китсуне и SMG TEC-9 / изображения callofduty.com

Среди других важных изменений, которые принесет пятый сезон следует выделить появление 4–ех видов оружия: автоматической винтовки EM2, пистолета-пулемета TEC-9, пистолета Cane и трости Marshal.

Также нельзя проигнорировать обновление Гулага. Теперь игроки будут соревноваться за возвращение на поле боя на арене, представляющей собой переработанную версию карты из Call of Duty: Black Ops Cold War под названием Rush.

Обновленный Гулаг в Warzone / изображение callofduty.com

Кажется, что с новым сезоном разработчики стремятся немного всколыхнуть геймеров несколько видоизменив геймплей проекта. Непонятно, какие последствия будут иметь эти изменения, но многие поклонники с нетерпением ожидают возможности испытать их на себе на полях сражений Верданска и острова Возрождения.