Первая версия Warzone вышла в 2020 году и захватила поклонников королевской битвы, став одной из самых популярных игр в этом жанре. С тех пор игра прошла через много изменений и обновлений, до переименования Warzone 2.0 в прошлом году.

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Фанаты недовольны обновлениями Warzone

Сейчас поклонники совсем недовольны нынешним видом игры Warzone. Поэтому они требуют возможности сыграть в оригинальную версию игры. Часть фанатов даже готова заплатить за это довольно высокую цену.

Сначала поклонники вспомнили, какой игра была в "коронавирусный" 2020 год. Этот период называют "лучшим временем". В опубликованном видео, геймеры собрали разнообразные клипы из игры, демонстрируя оружие, области карты и многое другое, чего больше нет в текущей версии.

Поклонники в комментариях один за другим начали ностальгировать по оригинальной версии игры, называя ее "пиком Warzone" и "по-настоящему особенной игрой". Дошло до того, что один из геймеров выразил готовность заплатить 1 тысячу долларов за возможность снова сыграть в оригинальную Warzone.

Тогда в комментарии пришли многие другие поклонники, которые заявили, что также готовы заплатить такую сумму за любимую игру. К славе, по курсу НБУ на 26 января, это это 37 тысяч 582 гривны.