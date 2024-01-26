Перша версія Warzone вийшла у 2020 році та захопила шанувальників королівської битви, ставши однією з найпопулярніших ігор у цьому жанрі. З тих пір гра пройшла через багато змін та оновлень, аж до перейменування Warzone 2.0 минулого року.

Також цікаво Словник геймера: як розуміти сленг фанатів відеоігор

Фанати незадоволені оновленнями Warzone

Зараз шанувальники зовсім незадоволені нинішнім виглядом гри Warzone. Тож вони вимагають можливості зіграти в оригінальну версію гри. Частина фанатів навіть готова заплатити за це доволі високу ціну.

Спершу шанувальники пригадали, якою гра була в "коронавірусний" 2020 рік. Цей період називають "найкращим часом". В опублікованому відео, геймери зібрали різноманітні кліпи з гри, демонструючи зброю, області карти та багато іншого, чого більше немає в поточній версії.

Шанувальники в коментарях один за одним почали ностальгувати за оригінальною версією гри, називаючи її "піком Warzone" та "по-справжньому особливою грою". Дійшло до того, що один з геймерів висловив готовність заплатити 1 тисячу доларів за можливість знову зіграти в оригінальну Warzone.

Тоді в коментарі прийшли багато інших шанувальників, які заявили, що також готові заплатити таку суму за улюблену гру. До слава, за курсом НБУ на 26 січня, це 37 тисяч 582 гривні.