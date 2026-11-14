Культовый шутер возвращается – MachineGames готовит грандиозную финальную часть Wolfenstein

Стало официально известно, что легендарная серия шутеров Wolfenstein вернется с полноценной третьей частью, которая станет завершением новейшей франшизы.

Разработчики обещают грандиозное завершение истории Бласковица, достойное предыдущих частей, сообщает gamesradar+.

Официальный анонс продолжения

Во время празднования 25-летия бренда Xbox генеральная директорка компании Аша Шарма сделала долгожданное заявление для сообщества.

Она подтвердила, что шведская студия MachineGames уже работает над полноценным продолжением знаменитой франшизы.

Wolfenstein 3 официально находится в разработке в MachineGames. Это одна из важнейших франшиз в игровой индустрии, и команда проделала потрясающую работу, продвигая ее вперед,

– прокомментировала генеральная директорка Xbox.

Вместе с анонсом руководительница направления опубликовала фотографию первой страницы сценария озвучки игры. Судя по тизеру, стартовая миссия получила название Nazitraz, а события разворачиваются в камере для допросов.

Главным героем третьей части вновь станет Уильям "Б.Дж." Бласковиц, которого озвучит актер Брайан Блум.

Также в начальной сцене появляется его давний соратник Фергус и персонаж Грейс Уокер в исполнении Дебры Уилсон.

Несмотря на отсутствие точной даты релиза и списка платформ, уже можно предположить, что игра станет эксклюзивом для Xbox и ПК, поскольку именно корпорация Microsoft владеет правами на серию через ZeniMax.

Интересно, что ранее Аша Шарма опубликовала 4 минуты геймплея Fable, подогрев интерес фанатов к перезапуску культовой ролевой игры.