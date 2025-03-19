World of Goo 2 выйдет в Steam уже совсем скоро

Разработчики из 2D Boy и издатель Tomorrow Corporation объявили, что головоломка World of Goo 2 появится в Steam весной 2025 года. Игра была выпущена на ПК еще в августе прошлого года, но изначально была эксклюзивом для Epic Games Store.

Сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam или приобрести напрямую с официального сайта, рассказывает 24 Канал.

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Что предлагает World of Goo 2

Как и в первой World of Goo, игроки будут управлять шариками-каплями из жидкости, меняющей форму. С их помощью необходимо строить мосты, возводить башни, создавать нужные ландшафты и даже заправлять летающие конструкции.

World of Goo 2 – трейлер игры

Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. На сайте-агрегаторе OpenCritic ее рейтинг составляет 82%, а на Metacritic – 85% на основе 12 рецензий (ПК-версия; игра также вышла на Nintendo Switch).

Точная дата релиза в Steam пока не объявлена, но ожидается, что игра станет доступной к концу весны 2025 года.