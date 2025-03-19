Зараз гру можна додати до списку бажаного у Steam або придбати напряму з офіційного сайту, розповідає 24 Канал.

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Що пропонує World of Goo 2

Як і в першій World of Goo, гравці керуватимуть кульками-краплями з рідини, що змінює форму. За їхньою допомогою необхідно будувати мости, зводити вежі, створювати потрібні ландшафти та навіть заправляти літаючі конструкції.

World of Goo 2 – трейлер гри

Гра отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від гравців. На сайті-агрегаторі OpenCritic її рейтинг складає 82%, а на Metacritic – 85% на основі 12 рецензій (ПК-версія; гра також вийшла на Nintendo Switch).

Точна дата релізу в Steam поки не оголошена, але очікується, що гра стане доступною до кінця весни 2025 року.