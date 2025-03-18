Початковою метою збору було лише 25 тисяч фунтів стерлінгів (32,3 тисячі доларів), і ця сума була досягнута надзвичайно швидко. Станом на момент публікації загальна сума зібраних коштів перевищила 34 тисячі фунтів стерлінгів (44,4 тисячі доларів), повідомляє 24 Канал.
Читайте на сайті Гравець Kingdom Come: Deliverance 2 перетворив жителів цілого міста на блазнів
Кампанія передбачає додаткові цілі:
- 50 тисяч фунтів стерлінгів – розширений саундтрек від композитора The Witcher Павела Блащака
- 100 тисяч фунтів стерлінгів – оригінальний літературний твір у всесвіті гри від співзасновника креативної команди ZA/UM Мартіна Луїги
- 150 тисяч фунтів стерлінгів – розширення основних психогеографічних елементів гри
- 250 тисяч фунтів стерлінгів – фізичне видання артбука (окрім цифрової версії) для відповідних донорів
Гравці отримають можливість увійти в роль цинічної та нестабільної журналістки, доньки одного з найбагатших людей планети. Озвучить героїню Ленвал Браун, відомий за роботою в Disco Elysium.
HOPETOWN – офіційне відео на Kickstarter
До розробки Hopetown долучився також Бен Баббіт, співзасновник Cardboard Computer та композитор Kentucky Route Zero.
Я допоможу Longdue розширити команду естонськими та міжнародними талантами, щоб створити щось більше, ніж Disco Elysium 2. Ми прагнемо розширювати межі, а не просто відповідати очікуванням,
– зазначив Луїга.
Дивіться також Культова Counter-Strike 1․6 отримає неочікуваний ремейк
Гра обіцяє інноваційний підхід до RPG, заснований на журналістських розслідуваннях, емоціях, діалогах та спогадах, а не на традиційних механіках. Hopetown має поєднувати психологічну глибину Disco Elysium та наративну складність Planescape: Torment. Реліз запланований на грудень 2028 року.