Початковою метою збору було лише 25 тисяч фунтів стерлінгів (32,3 тисячі доларів), і ця сума була досягнута надзвичайно швидко. Станом на момент публікації загальна сума зібраних коштів перевищила 34 тисячі фунтів стерлінгів (44,4 тисячі доларів), повідомляє 24 Канал.

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Кампанія передбачає додаткові цілі:

50 тисяч фунтів стерлінгів – розширений саундтрек від композитора The Witcher Павела Блащака

100 тисяч фунтів стерлінгів – оригінальний літературний твір у всесвіті гри від співзасновника креативної команди ZA/UM Мартіна Луїги

150 тисяч фунтів стерлінгів – розширення основних психогеографічних елементів гри

250 тисяч фунтів стерлінгів – фізичне видання артбука (окрім цифрової версії) для відповідних донорів

Гравці отримають можливість увійти в роль цинічної та нестабільної журналістки, доньки одного з найбагатших людей планети. Озвучить героїню Ленвал Браун, відомий за роботою в Disco Elysium.

HOPETOWN – офіційне відео на Kickstarter

До розробки Hopetown долучився також Бен Баббіт, співзасновник Cardboard Computer та композитор Kentucky Route Zero.

Я допоможу Longdue розширити команду естонськими та міжнародними талантами, щоб створити щось більше, ніж Disco Elysium 2. Ми прагнемо розширювати межі, а не просто відповідати очікуванням,

– зазначив Луїга.

Нагадаємо, що творці Disco Elysium анонсували одразу дві нові відеогри. Обидві претендують на звання "наступниці" Disco Elysium.

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Гра обіцяє інноваційний підхід до RPG, заснований на журналістських розслідуваннях, емоціях, діалогах та спогадах, а не на традиційних механіках. Hopetown має поєднувати психологічну глибину Disco Elysium та наративну складність Planescape: Torment. Реліз запланований на грудень 2028 року.