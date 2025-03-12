Попри шалений успіх їхньої нестандартної RPG, студію ZA/UM врешті спіткав розкол, а тепер обидві "гілки" компанії анонсували нові проєкти, які поборються за звання "наступниці" Disco Elysium та її аудиторію, інформує 24 Канал.

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Від поділу можуть виграти усі

ZA/UM та нова інді-студія Longdue, до складу якої входять колишні працівники ZA/UM та Rockstar, одночасно анонсували свої нові ігри на додачу до Hollow Home – гри про перші дні облоги Маріуполя, яку називають українською Disco Elysium.

Першою стала психологічна рольова гра під назвою Hopetown, яку творці відверто називають "духовним продовженням" успішного проєкту.

Цікаво, що серед її розробників опинився актор Ленвал Браун, який озвучив оповідача у тій таки Disco Elysium.

Тизер-трейлер Hopetown – дивіться відео

Натомість оригінальна студія ZA/UM представила Project C4 – нову шпигунську рольову гру, яка "поєднує в собі самоаналіз гравця, глибокі діалоги персонажів і конфронтації з високими ставками, керовані кидками кубиків".

Анонс Project C4 – перегляньте ролик

На момент написання статті жодна зі студій не надає геймерам деталей щодо сюжету, ігрового процесу чи навіть дати релізу проєктів.

Одначе відомо, що 17 березня Hopetown відкриє кампанію на Kickstarter аби зібрати кошти на розробку гри.