Несмотря на огромный успех их нестандартной RPG, студию ZA/UM в конце концов постиг раскол, а теперь обе "ветви" компании анонсировали новые проекты, которые поборются за звание "преемницы" Disco Elysium и ее аудиторию, информирует 24 Канал.

Интересно День Марио – 10 интересных фактов о самом известном сантехнике в мире

От разделения могут выиграть все

ZA/UM и новая инди-студия Longdue, в состав которой входят бывшие работники ZA/UM и Rockstar, одновременно анонсировали свои новые игры в дополнение к Hollow Home – игре о первых днях осады Мариуполя, которую называют украинским Disco Elysium.

Первой стала психологическая ролевая игра под названием Hopetown, которую создатели откровенно называют "духовным продолжением" успешного проекта.

Интересно, что среди ее разработчиков оказался актер Ленвал Браун, который озвучил рассказчика в той же Disco Elysium.

Тизер-трейлер Hopetown – смотрите видео

В свою очередь оригинальная студия ZA/UM представила Project C4 – новую шпионскую ролевую игру, которая "сочетает в себе самоанализ игрока, глубокие диалоги персонажей и конфронтации с высокими ставками, управляемые бросками кубиков".

Анонс Project C4 – посмотрите ролик

На момент написания статьи ни одна из студий не предоставляет геймерам деталей относительно сюжета, игрового процесса или даже даты релиза проектов.

Однако известно, что 17 марта Hopetown откроет кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства на разработку игры.