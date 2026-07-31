Steam предоставляет бесплатный доступ к ведущему симулятору рестлинга

Пользователи Steam получили прекрасную возможность выйти на виртуальный ринг совершенно бесплатно. На платформе стал бесплатным главный симулятор рестлинга.

Популярный файтинг WWE 2K26 стал бесплатным в магазине Valve в рамках акции "Бесплатные выходные". Доступ к игре временно открыт для всех желающих, сообщает 24 Канал.

Жестокые бои и противоречивые отзывы

Игроки могут опробовать самый большой ростер в истории франшизы, что насчитывает более 400 суперзвезд и легенд федерации WWE.

В дополнение к классическим видам поединков разработчики добавили новые типы матчей, такие как "I Quit", "Inferno" и "Dumpster", что значительно расширяет арсенал развлечений.

Отдельного внимания заслуживает режим Showcase, посвященный рестлеру СМ Панку. В нем игроки могут переписать историю его карьеры и пройти через знаковые противостояния.

Трейлер игры: смотрите видео

Однако, несмотря на большое количество контента, игра получила смешанные отзывы – лишь 54% рецензий в Steam являются положительными.

Основная критика касается агрессивной монетизации и навязчивых микротранзакций.

Я очень хотел полюбить эту игру, но агрессивная монетизация портит впечатление,

– прокомментировал один из пользователей Steam под ником johnyreico.

Многие фанаты отмечают, что разработчики скрыли значительную часть косметических предметов и бонусов за платными "пропусками" или необходимостью длительного "гринда".

Также игроки недовольны тем, что заявленные 400 персонажей включают многочисленные дубликаты одних и тех же борцов. Например, уже упомянутый СМ Панк представлен в ростере 10 разными версиями.

Несмотря ни на что, провести несколько вечеров в WWE 2K26 бесплатно – отличная идея. Эта возможность будет действовать до 20:00 3 августа. А если вам понравится игра и вы захотите ее оставить, то до этого времени на проект действует скидка в 50% (акционная цена 999 гривен).