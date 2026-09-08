Противостояние форматов набирает обороты

В то время как японский гигант Sony прогнозирует полный отказ от дисков для консолей PlayStation после 2028 года, американские конкуренты выбрали совершенно иную стратегию. Разработчики из Microsoft решили поддержать консервативных геймеров и запустили специальную программу переноса физических копий в облако – Disc to Digital, пишет Insider Gaming.

Этот сервис позволяет пользователям беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами цифровых функций Xbox, сохраняя при этом в своей коллекции физический компакт-диск.

Разочарование первых тестеров

Компания открыла доступ к новой функции для участников программы Xbox Insiders 31 августа 2026 года. Однако во время тестирования внимательные пользователи Reddit и социальной сети X заметили неприятную особенность.

Когда игроки вставляют диски компаний Ubisoft или Square Enix в дисковод консоли Xbox, система мгновенно блокирует процесс. Вместо запуска игры на экране появляется уведомление о том, что цифровая лицензия недоступна, а сам проект не участвует в программе цифрового лицензирования. Сообщество также активно обсуждает слухи о том, что другие большие разработчики также планируют бойкотировать эту инициативу.

Что это означает для будущего индустрии

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Ubisoft и Square Enix, эксперты уже обсуждают серьезные недостатки новой инициативы. Главная проблема заключается в том, что покупатели не имеют четкого представления о том, какие именно игры поддерживают новую технологию на момент покупки.

Однако аналитики успокаивают аудиторию, ведь в будущем организаторы планируют расширять список совместимых проектов, поэтому издатели вполне могут изменить свое решение впоследствии.