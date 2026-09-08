Протистояння форматів набирає обертів
Поки японський гігант Sony прогнозує повну відмову від дисків для консолей PlayStation після 2028 року, американські конкуренти обрали зовсім іншу стратегію. Розробники з Microsoft вирішили підтримати консервативних геймерів і запустили спеціальну програму перенесення фізичних копій у хмару – Disc to Digital, пише Insider Gaming.
Цей сервіс дозволяє користувачам безперешкодно використовувати всі переваги цифрових функцій Xbox, зберігаючи при цьому у своїй колекції фізичний компакт-диск.
Розчарування перших тестувальників
Компанія відкрила доступ до нової функції для учасників програми Xbox Insiders 31 серпня 2026 року. Проте під час тестування пильні користувачі Reddit та соціальної мережі X помітили неприємну особливість.
Коли гравці вставляють диски від компаній Ubisoft або Square Enix у дисковод консолі Xbox, система миттєво блокує процес. Замість запуску гри екран показує сповіщення про те, що цифрова ліцензія недоступна, а сам проєкт не бере участі у програмі цифрового ліцензування. Спільнота також активно обговорює чутки, що інші великі розробники також планують бойкотувати цю ініціативу.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Що це означає для майбутнього індустрії
Попри відсутність офіційних коментарів від Ubisoft та Square Enix, експерти вже обговорюють серйозні недоліки нової ініціативи. Головна проблема полягає в тому, що покупці не мають чіткого розуміння, які саме ігри підтримують нову технологію на момент придбання.
Проте аналітики заспокоюють аудиторію, адже у майбутньому організатори планують розширювати список сумісних проєктів, тому видавці цілком можуть змінити своє рішення згодом.