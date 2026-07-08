От Tony Hawk до Gears of War: что Xbox Game Pass приготовил для подписчиков в июле

Компания Microsoft обнародовала список проектов, которые пополнят каталог сервиса Xbox Game Pass в течение июля 2026 года. Несмотря на структурные изменения внутри корпорации, подписчики получат доступ как к обновленной классике, так и к долгожданным релизам от независимых разработчиков.

Какие новинки ждут игроков в разгар жаркого лета?

Прошлая неделя стала настоящим испытанием для фанатов бренда Xbox и профессионального сообщества. Корпорация объявила о масштабных изменениях в своей структуре, что привело к закрытию сразу пяти внутренних студий и потере рабочих мест тысячами специалистов. Всего под сокращение попали около 3 200 человек. На фоне этих тревожных новостей новый список игр для сервиса Game Pass выглядит как попытка продемонстрировать стабильность и неизменность планов по развитию подписной модели, пишет издание Video Games Chronicle.

Главным украшением июльского обновления станет появление легендарной дилогии симуляторов скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Этот ремейк классических игр от студии Vicarious Visions, получивший положительные отзывы критиков за бережное отношение к оригиналу и современную графику, появится в каталоге 21 июля. Игроки на консолях, в облачных сервисах и на персональных компьютерах смогут вновь выполнять сложные трюки под культовый саундтрек.

Еще одним знаковым событием станет полноценный релиз феноменального проекта Palworld. Хотя игра уже доступна в сервисе, 10 июля она получит масштабное обновление до версии 1.0. Это означает выход проекта из режима раннего доступа и появление большого количества нового контента, исправлений и улучшений, которых так ждала многомиллионная аудитория любителей игр в жанре выживания.

Трейлер Palworld: смотрите видео

Microsoft распределила выпуск игр равномерно в течение всего месяца. Уже 6 июля подписчики получили доступ к экшен-платформеру Winds of Arcana: Ruination. Следующей важной датой станет 9 июля, когда в сервис добавят Gears of War: Reloaded (сначала для уровня Premium, а затем для Ultimate и PC) и японскую приключенческую игру Tamashika.

Середина месяца порадует пользователей научно-фантастической игрой Ascend to Zero (13 июля) и спортивным симулятором PBA Pro Bowling 2026 (14 июля). Для поклонников тактических игр и игр на выживание подготовлены Quarantine Zone: The Last Check (15 июля), Mavrix by Matt Jones (16 июля) и FixForce вместе с Fogpiercer ( 17 июля). Завершит активную фазу месяца 21 июля космическая "песочница" The Planet Crafter, которая позволит игрокам заняться тераформированием далекой планеты.

Помимо полноценных игр, компания подготовила бонусы для поклонников сервисных проектов. Игроки League of Legends получили доступ к новому чемпиону по имени Лок, Пепельный экзорцист. Также специальные награды ждут тех, кто играет в Wuthering Waves на консолях Xbox Series X/S и компьютерах.

Убыли в библиотеке и предстоящие анонсы

К сожалению, пополнение библиотеки всегда сопровождается удалением определенных игр. 15 июля сервис покинут сразу десять игр. Среди уходящих игр – популярный Powerwash Simulator, космическая стратегия Stellaris, приключенческая Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition и футбольный симулятор EA Sports FC 24. Также уйдут менее известные, но интересные проекты, такие как Minami Lane и Dungeons of Hinterberg. Пользователям, которые планировали завершить прохождение этих игр, стоит поторопиться, пока они еще доступны по подписке.

На горизонте также виднеется ремейк Halo: Campaign Evolved, который разработчики планируют выпустить в конце месяца. Он станет частью уже второй волны июльского обновления, о которой Microsoft подробнее расскажет позже.