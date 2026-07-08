Які новинки чекають на гравців посеред спекотного літа?

Минулий тиждень став справжнім випробуванням для фанатів бренду Xbox та професійної спільноти. Корпорація оголосила про наймасштабніші зміни у своїй структурі, що призвело до закриття одразу п'яти внутрішніх студій та втрати робочих місць тисячами спеціалістів. Загалом під скорочення потрапили близько 3 200 людей. На тлі цих тривожних новин новий список ігор для сервісу Game Pass виглядає як спроба продемонструвати стабільність і незмінність планів щодо розвитку підписної моделі, пише видання Video Games Chronicle.

Головною окрасою липневого оновлення стане поява легендарної дилогії симуляторів скейтбордингу Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Цей ремейк класичних ігор від студії Vicarious Visions, який отримав схвальні відгуки критиків за дбайливе ставлення до оригіналу та сучасну графіку, з'явиться в каталозі 21 липня. Гравці на консолях, у хмарних сервісах та на персональних комп'ютерах зможуть знову виконувати складні трюки під культовий саундтрек.

Ще однією значущою подією стане повноцінний реліз феноменального проєкту Palworld. Хоча гра вже доступна у сервісі, 10 липня вона отримає масштабне оновлення до версії 1.0. Це означає вихід проєкту з режиму раннього доступу та появу великої кількості нового контенту, виправлень та покращень, на які так чекала багатомільйонна аудиторія любителів виживання.

Трейлер Palworld: дивіться відео

Microsoft розподілила вихід ігор рівномірно протягом усього місяця. Уже 6 липня передплатники отримали доступ до екшн-платформера Winds of Arcana: Ruination. Наступною важливою датою стане 9 липня, коли в сервіс додадуть Gears of War: Reloaded (спершу для рівня Premium, а згодом для Ultimate та PC) та японську пригоду Tamashika.

Середина місяця порадує користувачів науково-фантастичною грою Ascend to Zero (13 липня) та спортивним симулятором PBA Pro Bowling 2026 (14 липня). Для шанувальників тактичних ігор та виживання підготували Quarantine Zone: The Last Check (15 липня), Mavrix by Matt Jones (16 липня) та FixForce разом із Fogpiercer (17 липня). Завершить активну фазу місяця 21 липня космічна "пісочниця" The Planet Crafter, яка дозволить гравцям зайнятися тераформуванням далекої планети.

Окрім повноцінних ігор, компанія підготувала бонуси для шанувальників сервісних проєктів. Гравці League of Legends отримали доступ до нового чемпіона на ім'я Лок, Попелястий Екзорцист. Також спеціальні нагороди чекають на тих, хто грає в Wuthering Waves на консолях Xbox Series X/S та комп'ютерах.

Втрати бібліотеки та майбутні анонси

На жаль, поповнення бібліотеки завжди супроводжується вилученням певних тайтлів. 15 липня сервіс залишать одразу десять ігор. Серед втрат – популярний Powerwash Simulator, космічна стратегія Stellaris, пригодницька Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition та футбольний симулятор EA Sports FC 24. Також підуть менш відомі, але цікаві проєкти, як-от Minami Lane та Dungeons of Hinterberg. Користувачам, які планували завершити проходження цих ігор, варто поспішити, поки вони ще доступні за підпискою.

На горизонті також видніється ремейк Halo: Campaign Evolved, який розробники планують випустити наприкінці місяця. Він стане частиною вже другої хвилі липневого оновлення, про яку Microsoft детальніше розкаже згодом.