XBOX Game Pass, по всей видимости, тестирует динамическое ценообразование для разных стран

Подписчики Xbox Game Pass начали получать загадочные персональные предложения со значительными скидками на годовой тариф Ultimate. Однако эта акция от Microsoft доступна далеко не всем, что наводит на мысль о тестировании новой системы индивидуальных цен.

Загадочные скидки для избранных игроков

Все началось с публикации американского пользователя под ником synthlov3r на платформе Reddit. Геймер рассказал, что заметил щедрое предложение, когда зашел на официальную страницу сервиса после почти месячного перерыва в использовании подписки. Система предложила ему годовой тариф по цене 16,09 доллара в месяц, который по истечении 12 месяцев вернется к стандартной стоимости в 22,99 доллара, пишет Dexerto.

В свою очередь, портал Insider Gaming добавляет, что пользователь пытался принять решение о возвращении к сервису:

Я годами искал годовую подписку – 16,09 доллара в месяц за один год Ultimate. Я согласен,

– прокомментировал пользователь Reddit под ником synthlov3r.

Что еще получили?

Благодаря такому индивидуальному предложению игрок сможет сэкономить 6,90 доллара ежемесячно, что в сумме дает солидную экономию в 82,80 доллара за год. В комментариях к посту другие пользователи поделились собственным опытом.

Оказалось, что Microsoft предлагает разные цены для разных аккаунтов. Кто-то увидел предложение за 18 долларов в месяц, а другому система предложила вернуться за 20 долларов.

При этом счастливчики получают полный пакет преимуществ максимального тарифа. Он включает доступ к библиотеке из более чем 500 игр для компьютеров и консолей, новинки в день релиза, Fortnite Crew, EA Play и Ubisoft+ Classics. Также пакет включает 15 часов облачного гейминга в месяц и сетевой мультиплеер.

Эксперименты гигантов индустрии

Подобный подход очень напоминает шаги главного конкурента. Ранее компания Sony также проводила аналогичные эксперименты в PlayStation Store, предлагая разным игрокам разные скидки на одни и те же игры. Теперь, похоже, Microsoft перенимает этот опыт для продвижения своего сервиса.

Несмотря на то, что представители Xbox пока не подтвердили запуск динамического ценообразования на постоянной основе, геймеры уже активно обсуждают возможные нововведения. Официальные источники лишь отмечают, что рекламные предложения могут действовать исключительно для новых пользователей, отдельных регионов или конкретных учетных записей.

Поскольку стандартного годового тарифа Ultimate на главной странице Xbox Game Pass до сих пор нет, эксперты советуют самостоятельно проверять свои аккаунты на наличие эксклюзивных скидок.