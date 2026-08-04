Поспешите пройти: Xbox Game Pass навсегда удалит эти игры уже 15 августа
Microsoft объявила об очередной волне удаления игр из своего сервиса Xbox Game Pass. Уже 15 августа 2026 года библиотека пополнится четырьмя проектами, среди которых оказались настоящий фаворит сообщества и несколько динамичных боевиков.
Прощание с Firewatch и тактическими сражениями
Самой болезненной потерей для многих станет уход Firewatch от студии Campo Santo. Это сюжетное приключение оставалось любимым у публики с момента релиза в 2016 году, а в самом сервисе находилось три года. Благодаря низкому порогу вхождения и увлекательной истории ее часто рекомендовали как идеальный вариант для быстрого прохождения, пишет издание Neowin.
Помимо Firewatch, каталог покидает еще три заметных титула. Среди них кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite, что предлагает традиционные сражения во вселенной "Чужих", и экшен-RPG Atlas Fallen: Reign of Sand, где игроки используют оружие, меняющее форму на песчаных местностях.
Четвертой игрой стал тактический отрядный проект MENACE, который покидает подписку еще до своего полноценного релиза, находясь в режиме раннего доступа (Game Preview).
Предстоящие изменения
У пользователей есть менее двух недель, чтобы завершить начатые сюжеты. После 15 августа доступ к этим играм будет закрыт, и для продолжения прохождения их придется покупать по полной цене, как и любой другой цифровой товар.
Подобная ротация контента является стандартной практикой для Microsoft, которая постоянно обновляет ассортимент.
Несмотря на негативные новости о сокращении библиотеки, появились слухи о возможном расширении возможностей для владельцев ПК. В частности, Microsoft может добавить поддержку игр с Xbox 360 на компьютеры в ближайшее время. Однако общая ситуация в игровом подразделении компании остается напряженной, учитывая масштабную реструктуризацию в Xbox, затронувшую 3200 сотрудников.