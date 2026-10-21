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Games Во что поиграть 8 новых игр в Game Pass: что появится в сервисе до начала ноября
21 октября, 18:12
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8 новых игр в Game Pass: что появится в сервисе до начала ноября

Александр Гайдамашко

Xbox объявила о второй волне новинок Game Pass на октябрь. В каталоге появятся восемь игр, а самой громкой среди них станет Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Что добавят в каталог Xbox Game Pass?

Главная игра этой волны позволяет пройти ремейк перед покупкой Rebirth и получить полный опыт перед выходом Revelation. Кроме нее, в сервис добавят Plants vs. Zombies: Replanted. Среди новинок есть и две игры, которые появятся в день выхода, пишет Insider Gaming.

Ранее в этом месяце игроки уже получили первую волну игр, в частности эксклюзив Gears of War: E-Day, который вышел в Game Pass в день релиза. Список игр, которые покинут сервис в двух октябрьских волнах, Xbox также уже обнародовала.

  • 21 октября на ПК в раннем доступе (Game Preview) выйдет Sandustry. Игра будет доступна в Game Pass Premium, Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
  • 22 октября в облаке, на консолях Xbox Series X|S и на ПК появится Dodo Duckie. Ее добавят в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.
  • 26 октября в день выхода стартует Scramble Knights Online. Она появится в Game Preview в облаке, на Xbox Series X|S и ПК, а играть в нее смогут подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
  • 27 октября в сервисе появится The Séance of Blake Manor в облаке, на Xbox Series X|S и ПК. Ее получат подписчики Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.
  • 29 октября будет самым насыщенным днем. Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет в облаке, на Xbox Series X|S и ПК и будет доступна в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass. В тот же день в сервис добавят Plants vs. Zombies: Replanted в облаке, на консолях и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Третья новинка дня – Terrible Lizards. Она появится в день выхода в облаке, на Xbox Series X|S и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
  • Завершит эту волну игра Pit of Goblin, которая выйдет 3 ноября в облаке, на Xbox Series X|S и ПК. Ее получат подписчики Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.

Что насчет обновлений и бонусов?

Помимо новых игр, Xbox анонсировала обновления и бонусы для подписчиков. Сезонное обновление Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim выйдет 21 октября. Также подписчики получат внутриигровые бонусы для The Finals и World of Tanks Modern Armor.

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