Xbox неожиданно показала тизер новой игры Fable: интригующее видео

Спустя считанные дни 11 июня состоится выставка Xbox Games Showcase. Похоже, на ней компания планирует представить предстоящую игру из серии Fable.

Это довольно однозначно намекает новый тизер самого события. Последняя игра серии Fable вышла еще в 2012 году, так что поклонники уже очень заждались.

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Тизер новой игры Fable

Новое видео показывает шлейф блеска, сопровождаемый некоторой ностальгической музыкой, известной еще по оригинальной игре Fable. Блестящая тропа ведет к монитору Xbox Games Showcase и, казалось бы, дразнит присутствием Fable на этом событии.

Fable является любимой фэнтезийной RPG от Microsoft Game Studios. Впрочем, у серии не было новых игр уже более десяти лет – с 2012-го.

Еще на выставке Xbox Games Showcase в 2020 году Microsoft подтвердила, что Playground Games разрабатывает новую игру Fable. Объявление подавали как новое для франшизы, и многие считают, что это будет ее полная перезагрузка.

После анонса до сих пор об игре ничего не было слышно. Но очень похоже, что теперь ситуация изменилась и геймеры уже в ближайшее время узнают сроки выхода новой игры.