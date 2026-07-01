Xbox намеревается закрыть легендарную студию и отменить выпуск одной из самых ожидаемых игр о супергероях

В сети появилась информация о том, что в Xbox рассматривают возможность закрытия известной студии, которая в настоящее время работает над видеоигрой о персонаже комиксов Marvel.

В течение последних нескольких месяцев Xbox пугает геймеров изменениями, происходящими в компании. В частности, речь идет о закрытии многочисленных студий и огромной волне увольнений, сообщает 24 Канал.

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Arkane может уйти в небытие?

Похоже, что этот "оптимизационный" процесс еще далек от завершения, и его очередной жертвой может стать команда, которая небезразлична многим геймерам.

Издание The Verge сообщает, что Xbox рассматривает возможность закрытия еще 5 студий, в числе которых оказались разработчики из легендарной Arkane.

Arkane ответственны за создание таких успешных проектов, как Dishonored, Prey, Wolfenstein: Youngblood и Deathloop.

Любимцы геймеров стали частью "семьи" Xbox в 2021 году, после приобретения последними Bethesda и ZeniMax Media.

Сейчас Arkane занимается созданием видеоигры по мотивам известного комикса о вампире – Marvel's Blade.

Трейлер игры: смотрите видео

Итак, после последних новостей выход игры оказался под угрозой.

Правда, те же источники The Verge отмечают, что Xbox может попытаться найти покупателей на Arkane, чтобы не стать теми, кто закроет таких легендарных разработчиков.