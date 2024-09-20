Xbox перепутал флаги и поздравил Чили с Днем независимости с помощью российского триколора

Официальная страница Xbox Chile в соцсети X перепутала флаги, опубликовав поздравление ко Дню независимости Чили с российским триколором на геймпаде. Хотя оба имеют одинаковый набор цветов, расположение у них кардинально разное.

Что произошло

18 сентября в Чили отмечают День независимости. Подразделение Xbox по этому случаю решило поздравить пользователей страны и опубликовало изображение, на котором можно увидеть геймпад для консоли, пишет SPEKA. Вся беда в том, что фирменный аксессуар компании был раскрашен в цвета, соответствующие последовательности российского флага, а не чилийского.

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За то время, что публикация находилась на странице Xbox Chile, россияне успели изрядно повеселиться, благодаря компании за такую путаницу. Сейчас твит уже удалили, но, как известно, из интернета ничего не исчезает бесследно, поэтому в X сейчас можно найти много скриншотов:

Неизвестно, кто сделал это изображение, но чуть позже в одном из комментариев Xbox Chile написали следующее: "Мы знали, что не стоило просить Дмитрия об этом дизайне". Хотя это не является прямым подтверждением, и, возможно, даже было намеренной шуткой, это может намекать на то, кто именно к этому причастен.



Ответ Xbox Chile / Скриншот SPEKA

Флаг Чили состоит из тех же цветов, что и российский – красного, синего и белого. Однако в отличие от российского, чилийский имеет две горизонтальные линии, где верхняя разделена на два цвета и отмечена звездой.



Флаг Чили, каким он должен был бы появиться на геймпаде / Фото Freepik

Один из пользователей X в комментариях предложил свой вариант геймпада, на котором флаг Чили был изображен правильно: