В Xbox назревает большая чистка: Microsoft готовит масштабные увольнения

Подразделение Xbox переживает непростой период. После смены руководства компания готовит серьезные внутренние изменения, которые могут затронуть значительное количество сотрудников и повлиять на будущую стратегию одного из самых известных игровых брендов мира.

О предстоящих увольнениях в Xbox сообщило агентство Bloomberg. По информации источников издания, Microsoft планирует уже в июле провести масштабное сокращение персонала в игровом подразделении. Под увольнение могут попасть сотрудники маркетинговых команд и других направлений бизнеса.

Смотрите также Xbox потеряла миллионы игроков из-за Game Pass: компании пришлось срочно менять курс

Это станет первой крупной реструктуризацией Xbox после того, как руководство подразделением переняла Аша Шарма. Компания пока что официально не комментировала информацию о предстоящих кадровых изменениях.

Почему Microsoft вынуждена сокращать штат?

В последние годы Xbox столкнулся с рядом серьезных вызовов. Ставка Microsoft на подписную модель и облачный гейминг не принесла ожидаемых результатов и не смогла компенсировать спад продаж консолей. Дополнительной проблемой стала нехватка крупных эксклюзивных хитов, которые традиционно стимулируют продажи игровых платформ.

Ситуацию осложняют и финансовые показатели. Ранее Аша Шарма сообщила сотрудникам, что операционная маржа Xbox упала до 3 %. При этом за последние пять лет Microsoft потратила более 20 миллиардов долларов на контент, развитие платформ и субсидирование оборудования.

Несмотря на такие инвестиции, годовой доход подразделения за этот период сократился почти на 500 миллионов долларов. Именно поэтому новая руководительница заявила о необходимости пересмотра структуры платформы и переосмысления продуктового портфеля Xbox.

Когда начнутся увольнения?

Точное количество работников, которые могут потерять работу, пока неизвестно. Bloomberg отмечает, что процесс, вероятнее всего, стартует после 30 июня, когда Microsoft завершит свой финансовый год.

Для компании это выглядит логичным моментом для запуска новой волны оптимизации расходов и пересмотра бизнес-процессов. Подобные решения крупные технологические корпорации часто принимают именно на грани финансовых периодов.

Первые признаки новой политики появились еще весной. В апреле Microsoft пересмотрела условия подписки Game Pass. Компания снизила стоимость отдельных тарифов, но при этом прекратила включать новые релизы серии Call of Duty в подписку в день выхода.

Это решение стало одним из первых крупных шагов под руководством Аши Шармы и показало, что Xbox готова отказываться от дорогих элементов предыдущей стратегии ради повышения эффективности бизнеса.

Что это означает для будущего Xbox?

Будущие сокращения свидетельствуют о том, что Microsoft начинает глубокую трансформацию своего игрового направления. После многомиллиардных инвестиций в развитие сервисов и контента компания стремится вернуть бизнес к более стабильной модели роста.

Для игроков в ближайшее время изменения могут остаться почти незаметными. Однако для самой Xbox следующие месяцы могут стать определяющими. От того, насколько успешно руководство проведет реструктуризацию и адаптирует бизнес к новым рыночным реалиям, будет зависеть дальнейшая судьба Game Pass, облачного гейминга и всей экосистемы Xbox.