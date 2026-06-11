Про майбутні звільнення в Xbox повідомило агентство Bloomberg. За інформацією джерел видання, Microsoft планує вже в липні провести масштабне скорочення персоналу в ігровому підрозділі. Під звільнення можуть потрапити співробітники маркетингових команд та інших напрямів бізнесу.

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Це стане першою великою реструктуризацією Xbox після того, як керівництво підрозділом перейняла Аша Шарма. Компанія поки що офіційно не коментувала інформацію про майбутні кадрові зміни.

Чому Microsoft змушена скорочувати штат?

Останніми роками Xbox зіткнувся з низкою серйозних викликів. Ставка Microsoft на підпискову модель та хмарний геймінг не принесла очікуваних результатів і не змогла компенсувати спад продажів консолей. Додатковою проблемою стала нестача великих ексклюзивних хітів, які традиційно стимулюють продажі ігрових платформ.

Ситуацію ускладнюють і фінансові показники. Раніше Аша Шарма повідомила співробітникам, що операційна маржа Xbox впала до 3 %. При цьому за останні п'ять років Microsoft витратила понад 20 мільярдів доларів на контент, розвиток платформ та субсидування обладнання.

Попри такі інвестиції, річний дохід підрозділу за цей період скоротився майже на 500 мільйонів доларів. Саме тому нова керівниця заявила про необхідність перегляду структури платформи та переосмислення продуктового портфеля Xbox.

Коли почнуться звільнення?

Точна кількість працівників, які можуть втратити роботу, наразі невідома. Bloomberg зазначає, що процес, найімовірніше, стартує після 30 червня, коли Microsoft завершить свій фінансовий рік.

Для компанії це виглядає логічним моментом для запуску нової хвилі оптимізації витрат та перегляду бізнес-процесів. Подібні рішення великі технологічні корпорації часто ухвалюють саме на межі фінансових періодів.

Перші ознаки нової політики з'явилися ще навесні. У квітні Microsoft переглянула умови підписки Game Pass. Компанія знизила вартість окремих тарифів, але водночас припинила включати нові релізи серії Call of Duty до підписки в день виходу.

Це рішення стало одним із перших великих кроків під керівництвом Аші Шарми та показало, що Xbox готова відмовлятися від дорогих елементів попередньої стратегії заради підвищення ефективності бізнесу.

Що це означає для майбутнього Xbox?

Майбутні скорочення свідчать про те, що Microsoft розпочинає глибоку трансформацію свого ігрового напрямку. Після багатомільярдних інвестицій у розвиток сервісів і контенту компанія прагне повернути бізнес до стабільнішої моделі зростання.

Для гравців найближчим часом зміни можуть залишитися майже непомітними. Проте для самої Xbox наступні місяці можуть стати визначальними. Від того, наскільки успішно керівництво проведе реструктуризацію та адаптує бізнес до нових ринкових реалій, залежатиме подальша доля Game Pass, хмарного геймінгу та всієї екосистеми Xbox.