Тихое обновление и отсутствие комментариев

На прошлой неделе официальный блог Xbox Wire подтвердил новую партию игр, в которую должны были войти ремастери первых двух частей Tony Hawk's Pro Skater, которые должны были выйти 21 июля 2026 года для подписчиков Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и версии для персональных компьютеров. Однако теперь публикацию обновили, просто удалив обе игры из списка. Об этом пишет издание Video Games Chronicle.

Мы удалили Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 из списка игр, которые вскоре появятся в Game Pass,

– прокомментировали представители Xbox в примечании редактора к официальному сообщению.

Пока что разработчики не дали никаких объяснений, почему игру Activision убрали из графика релизов Game Pass именно сейчас. Это выглядит особенно странно, ведь Microsoft завершила сделку по приобретению Activision в 2023 году, поэтому корпорация полностью владеет интеллектуальной собственностью на серию и теоретически может выпускать эти игры в сервисе по своему усмотрению.

Что осталось в июльском списке?

Несмотря на исчезновение скейтбордистского симулятора, другие ранее анонсированные проекты остаются в силе. Игроки по-прежнему ожидают выхода полной версии Palworld 1.0, а также релиза игры Ascend to Zero, которая появится в сервисе в день своей премьеры. Кроме того, библиотеку Game Pass Premium должна пополнить Gears of War: Reloaded.

Почему именно Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 стала единственной игрой, которую решили отложить или вовсе отменить для подписки, остается загадкой для сообщества. Эксперты предполагают, что это может быть связано с техническими нюансами или лицензионными соглашениями, которые часто сопутствуют старым играм этой серии.