XCOM во вселенной Marvel: в сети появилась интересная информация о новой игре от Firaxis Games

В сети продолжает появляться информация о следующей игре Firaxis Games. На этот раз известный журналист Джефф Грабб рассказал немало интересного об этом интригующем проекте.

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о будущих проектах компании 2K Games. Тогда сразу несколько инсайдеров утверждало, что разработчики из Firaxis Games работают над стратегией с супергероями Marvel, которая очень похожа на XCOM. Звучит все это очень странно, но кажется, эта информация может подтвердиться уже в этом месяце.

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Стоит начать с того, что неделю назад представители 2K Games отметили, что уже в ближайшее время представят "новую увлекательную франшизу". А также они добавили, что новая видеоигра должна выйти уже до конца этого финансового года (до 31 марта 2022 года). Правда, это вся информация, которой решили поделиться представители этой компании.

Помочь решил известный журналист Джефф Грабб, который рассказал немало интересного об этой видеоигре. Он отметил, что Firaxis Games действительно работает над игрой с героями Marvel в стилистике XCOM. Правда, новая видеоигра разрабатывается не по мотивам этой киновселенной, а потому сыграть за различных известных супергероев не получится.

Джефф рассказал, что управлять нужно будет группой людей с необычайными способностями, а также он добавил, что всех этих персонажей можно будет отдельно настраивать (как в XCOM). То есть в видеоигре можно будет создавать своих уникальных супергероев. Также журналист отметил, что в игре могут появиться какие-то элементы мистики, например, он вспомнил о вампирах.

Джефф Грабб предположил, что Firaxis Games официально представит свою новую видеоигру уже на Gamescom 2021. Стоит добавить, что в этом году эта масштабная выставка пройдет с 25 по 29 августа.

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