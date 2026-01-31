Авторы Yakuza Kiwami 3 обещают улучшить графику после жалоб игроков

Демоверсия экшена Yakuza Kiwami 3 получила преимущественно негативные отзывы в Steam из-за технических недочетов. Игроки заметили, что в некоторых моментах визуал выглядит слабее оригинала, выпущенного 16 лет назад.

Разработчики из студии Ryu Ga Gotoku уже отреагировали на критику, заверив, что до полноценного релиза исправят качество изображения и другие проблемные аспекты игры.

Какие претензии выдвинули пользователи и как планируют обновить игру?

Несмотря на то, что Yakuza Kiwami 3 создана на современном движке Dragon Engine, который использовался в Like A Dragon: Infinite Wealth, первые впечатления геймеров оказались противоречивыми. Основная волна недовольства касается системы освещения, из-за которой обновленная версия местами проигрывает в атмосферности старой игре.

Кроме визуальной составляющей, аудитория раскритиковала упрощенную механику боев, неполадки со звуком, а также изменение внешности второстепенных героев из-за замены актеров озвучки. Также в сети появилась информация о вероятных изменениях в финале сюжета, найденные в коде игры.

В Ryu Ga Gotoku Studio заявили, что внимательно изучили все замечания к демо и приложению Dark Ties. Команда подчеркнула, что состояние графики в пробной версии не является окончательным результатом.

Для решения проблем до момента выхода полной версии готовят патч 1.11, который должен исправить освещение и другие критические моменты.

Дата выхода и цена игры

Игра станет доступной 12 февраля, как указано на странице в Steam. Она будет доступна для владельцев PC, PlayStation 4 и 5, консолей Xbox Series X/S, а также для будущей Nintendo Switch 2.

Стоимость стандартного издания составит 60 долларов, а расширенного – 75 долларов. Хотя предварительные заказы уже открыты, на территории России они официально не действуют.