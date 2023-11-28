На YouTube появится возможность играть в игры

YouTube решил расширяться в направлении игр. Для платных подписчиков YouTube Premium платформа предоставит доступ к набору онлайн-игр, в которые можно поиграть как через браузер, так и с помощью мобильного приложения.

Новая функция называется Playables и уже тестировалась отдельными пользователями в сентябре. Еще на прошлой неделе YouTube предложил своим подписчикам опробовать новую функцию.

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Игры на YouTube

Те, кто согласится, смогут поиграть в 37 миниигр прямо внутри YouTube – их не нужно загружать или устанавливать. В списке есть популярные игры, такие как Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а также ряд аркад.

В сообщении YouTube Premium отмечено, что игры будут доступны до 28 марта 2024 года. Пользователи премиум-подписки могут найти полную библиотеку игр в разделе Playables на вкладке Explore.

YouTube Playables, похоже, не столько будет привлекать серьезных геймеров, сколько способ порадовать своих подписчиков. Трудно представить, что кто-то подпишется на YouTube Premium исключительно ради Playables, YouTube может убедить колеблющихся пользователей остаться на дольше.