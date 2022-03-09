За день собрали почти 2 миллиона долларов: разработчики инди-игр поддержали Украину

Нестандартной инициативой отличились разработчики инди-игр. Дело в том, что они решили объединиться для того, чтобы помочь пострадавшим украинцам.

Украину в такое непростое время поддерживают не только гиганты видеоигровой индустрии, но и разработчики инди-игр. А сделать это они решили с помощью достаточно нестандартной инициативы.

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Дело в том, что разработчики таких игр, которые сотрудничают с популярной платформой Itch.io, решили объединиться и создать особый набор. Они отметили, что все деньги с его продаж пойдут в фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от вероломного нападения российских орков.

Оказалось, что принять участие в столь необычной инициативе решило очень много представителей игровой индустрии. Администрация портала Itch.io отметила, что всего в состав их благотворительного набора вошло около тысячи различных проектов.

Также они добавили, что в его наполнении принять участие не только разработчики инди-видеоигр. Согласно их информации, в этом наборе можно найти настольные игры, книги, комиксы, музыку и разнообразные игровые ресурсы.

К своему заявлению представители Itch.io добавили очень красноречивую фразу:

Как разработчики игр, мы хотим создавать новые миры, а не разрушать тот, который у нас есть.

В целом такой набор можно приобрести за 10 долларов, хотя и стоит отметить, что купить его можно и за большую сумму. Дело в том, что он благотворительный, поэтому каждый сам выбирает сумму, которую хочет пожертвовать украинцам. Согласно последней информации, в среднем геймеры покупают его за 15 долларов.

Купить его можно по этой ссылке, а сделать это можно будет до 18 марта. Также отметим, что всего за один день его авторы смогли собрать впечатляющую сумму почти в 2 миллиона долларов.

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