Звездные геймеры: за любовь к какой видеоигре стыдно футболисту Эрлингу Холанду

Оказалось, что звездный нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанду в свободное от выигрыша трофеев время, любит погрузиться в мир видеоигр, хотя и несколько стесняется своих предпочтений. Детали – в материале.

Мир профессионального спорта жесток и безжалостен и если хочешь быть на его вершине, то должен работать практически 24 на 7, информирует 24 Канал.

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Однако отдыхать тоже нужно и многих удивит то, как это делает одна из самых больших звезд футбола по состоянию на данный момент – нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Оказалось, что когда норвежский бомбардир не занят, обеспечивая ночные кошмары всем вратарям английской Премьер-лиги, он любит играть в видеоигры.

Ранее Эрлинг рассказывал, что одной из составляющих его "послематчевой рутины" является небольшой видеоигровой сеанс, который помогает ему очистить голову после поединка.

Тогда молодой человек не рассказал во что именно играет, сказав, что игра "слишком позорная".

Голланд о том, что делает после матчей: смотреть видео

Во время недавнего выпуска подкаста ImPaulsive, футболист долго общался с ведущими на разные темы и, наконец, речь зашла о свободном времени спортсмена, после чего он не только еще раз подтвердил свою любовь к играм, но и все же признался во что любит играть больше всего.

Да, я играю в FIFA. На самом деле я еще немного играю в Minecraft со своими друзьями. Я действительно это делаю, мне это нравится, – несколько стесняясь, рассказал футболист.

Момент с подкаста: смотреть видео

По словам Холанда, ему нравится проводить время в игре с друзьями и часами болтать "ни о чем".

И в этом с футболистом согласятся миллионы геймеров, для которых Minecraft также является прекрасным способом расслабиться, строя увлекательные сооружения или просто блуждая по его кубическому миру.