Забастовка Гильдии киноактеров США замедлила разработку новых игр Коджимы

Известный японский геймдизайнер и руководитель студии Kojima Productions Хидео Коджими сообщил о прогрессе в разработке своих новых проектов. Однако забастовка американской Гильдии киноактеров SAG-AFTRA существенно повлияла на создание игр OD и Physint.

В новогоднем обращении к подписчикам своего микроблога Хидео Коджима рассказал об успехах студии Kojima Productions в 2024 году, сообщает 24 Канал.

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Основное внимание разработчики уделили продолжению культовой игры Death Stranding 2: On The Beach. За этот год студия представила второй трейлер игры, провела специальную презентацию на выставке Tokyo Game Show 2024, начала писать музыку и записывать японскую озвучку. Летом стартовало тестирование игрового процесса и наполнение игры контентом.

Проект хоррора OD, создаваемый в сотрудничестве с Xbox Game Studios, находился на этапе сканирования актеров и локаций. Однако во второй половине года разработку пришлось приостановить из-за забастовки SAG-AFTRA, которая началась летом.

По той же причине Kojima Productions была вынуждена отложить выбор актеров для "шпионского экшна нового поколения" Physint. Коджима выразил надежду, что работу над этими проектами удастся продолжить в 2025 году.

Кроме того, студия сообщила о подготовке к съемкам фильма Death Stranding, который был анонсирован в 2022 году. К проекту зимой прошлого года присоединилась компания A24 Studios. Лента сейчас находится на этапе планирования, как и несколько других адаптаций.

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Релиз Death Stranding 2: On The Beach ожидается в 2025 году на платформе PS5. Даты выхода и платформы для OD пока не уточняются, а разработку Physint планируют начать после завершения работы над DS2.