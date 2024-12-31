У новорічному зверненні до підписників свого мікроблогу Хідео Коджима розповів про успіхи студії Kojima Productions у 2024 році, повідомляє 24 Канал.

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Основну увагу розробники приділили продовженню культової гри Death Stranding 2: On The Beach. За цей рік студія представила другий трейлер гри, провела спеціальну презентацію на виставці Tokyo Game Show 2024, почала писати музику та записувати японське озвучення. Улітку стартувало тестування ігрового процесу та наповнення гри контентом.

Проєкт горору OD, що створюється у співпраці з Xbox Game Studios, перебував на етапі сканування акторів та локацій. Однак у другій половині року розробку довелося призупинити через страйк SAG-AFTRA, який почався влітку.

З тієї ж причини Kojima Productions була змушена відкласти вибір акторів для "шпигунського екшну нового покоління" Physint. Коджима висловив сподівання, що роботу над цими проєктами вдасться продовжити у 2025 році.

Крім того, студія повідомила про підготовку до зйомок фільму Death Stranding, який було анонсовано у 2022 році. До проєкту взимку минулого року приєдналася компанія A24 Studios. Стрічка наразі перебуває на етапі планування, як і кілька інших адаптацій.

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Реліз Death Stranding 2: On The Beach очікується у 2025 році на платформі PS5. Дати виходу та платформи для OD поки не уточнюються, а розробку Physint планують розпочати після завершення роботи над DS2.