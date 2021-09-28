Забавная модификация превращает Жнецов из Mass Effect 3 на персонажей Among Us: смешное видео

Находчивый поклонник Mass Effect создал забавный мод превращающий ужасных инопланетян Жнецов на волшебных персонажей из Among Us. Подробности в материале.

Недавний релиз Mass Effect: Legendary Edition вернул фанатов к приключениям капитана Шепарда и, похоже, возродил их интерес к созданию модификаций для игры. Один креативный поклонник серии разработал интересную модификацию для заключительной части трилогии в которой превратил основных злодеев игры – гигантских пришельцев Жнецов в волшебных разноцветных членов экипажа из Among Us.

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Созданный ютубером под ником Mentlegen's Meme Emporium, мод меняет всех Жнецов класса Суверен на милых космонавтов, создавая по-настоящему сюрреалистическую атмосферу. Эту модификацию для Mass Effect 3 можно найти на популярном портале Nexus под названием "Among Us Reapers".

Чтобы поделиться собственным творением, изобретательный геймер также создал шестиминутное видео в котором под лирическую музыку демонстрируются кадры мода, которые вам обязательно нужно увидеть.

Хайлайти модифікації



Весь сюрреализм происходящего на экране имеет какой-то неповторимый шарм, который не может оставить равнодушным. Сторонники обеих игр по достоинству оценили юмор создателя модификации, а неожиданная концовка в которой Шепард просыпается в легендарной начальной сцене TES V: Skyrim и вообще достойна отдельной похвалы.