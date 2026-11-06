В новом списке претендентов на Зал славы Counter-Strike нет ни одного украинца

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Кто попал в список в этом году

Среди номинантов – Филипп "NEO" Кубски, Рональд "Rambo" Ким, Петер "dupreeh" Расмуссен, Ола "elemeNt" Мум, Кан "solo" Кин Чхоль, Абдисамад "SpawN" Мохамед, Йорген "XeqtR" Йоханнессен, Денни "fRoD" Монтанер, Кенни "kennyS" Шраб и Кайл "Ksharp" Миллер. Самые известные имена из современной эпохи – dupreeh, kennyS и NEO, пишет Pley.

Главный новичок этого года – NEO. Включить поляка в список не позволяло правило, согласно которому игрок не мог быть введен в Зал славы, пока он активен в другой роли, например, в качестве тренера. Летом это правило отменили.

Пользователи HLTV признали NEO игроком десятилетия 2000-х, а в 2011 году он стал лучшим игроком по версии сайта. Он трижды выигрывал World Cyber Games, дважды ESWC и дважды чемпионат мира IEM. В CS:GO завоевал титул чемпиона мейджора в составе Virtus.pro на EMS One Katowice 2014, дважды был признан MVP и выиграл 11 больших турниров. Сейчас он тренер Astralis и уже имеет четыре тренерских трофея.

Второй дебютант – американец Rambo. По данным Dust2, 42-летний ветеран играл на одном из первых больших LAN-турниров. Он выиграл два турнира CPL в 2001 и 2002 годах в составе X3 Blue и 3D, а также завоевал две медали World Cyber Games в 2004 и 2005 годах. Карьеру игрока завершил в 2010-м, а затем работал тренером MVP PK, compLexity и Cloud9.

Кто возвращается в список

Dupreeh номинирован во второй раз. Он – единственный игрок, который принял участие во всех 19 мейджорах CS:GO и выиграл пять из них: четыре с Astralis в 2017–2019 годах и один с Team Vitality в Париже в 2023 году. У датчанина 32 большие победы и семь попаданий в рейтинг 20 лучших игроков года. В прошлом году он также получил награду за вклад в киберспорт на Esports Awards.

KennyS номинирован в третий раз. Француз завершил карьеру в мае 2023 года, имея на счету 10 наград MVP и пять попаданий в рейтинг лучших игроков года. Он выиграл мейджор DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 в составе Team EnVyUs. По версии HLTV, его игра с AWP могла заставить Valve ослабить это оружие.

ElemeNt, solo, SpawN и XeqtR номинируются во второй раз. FRoD и Ksharp попадают в список уже в третий раз, то есть каждый год с момента создания Зала славы.

Кто уже в Зале славы и как выбирают новых

В первый набор 2024 года вошли Potti, HeatoN, f0rest и GeT_RiGhT. В прошлом году к ним присоединились cogu, markeloff и olofmeister. Новые правила требуют, чтобы игрок CS:GO или CS2 в течение 18 месяцев не участвовал в больших турнирах и год не выступал в основном составе, прежде чем его можно будет номинировать.

Победителей выбирает комитет из 12 человек: игроки, киберспортивные ведущие, журналисты и представители индустрии из разных регионов. Среди них Чэд "SPUNJ" Берчил, Джейсон "moses" О’Тул, Стефани "missharvey" Харви и Томми "Potti" Ингемарссон. Новичок этого года – россиянин Дмитрий "hooch" Богданов.

Четверо, прошедшие отбор, получат награду на церемонии HLTV Awards, часы Rolex с гравировкой Зала славы, специальный профиль на HLTV, место на странице Зала славы и статью с видео о карьере.