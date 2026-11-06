У новому списку претендентів на Залу слави Counter-Strike жодного українця

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Хто потрапив у список цього року

Серед номінантів – Філіп "NEO" Кубскі, Рональд "Rambo" Кім, Петер "dupreeh" Расмуссен, Ола "elemeNt" Мум, Кан "solo" Кин Чхоль, Абдісамад "SpawN" Мохамед, Йорген "XeqtR" Йоганнессен, Денні "fRoD" Монтанер, Кенні "kennyS" Шраб і Кайл "Ksharp" Міллер. Найвідоміші імена з сучасної епохи – dupreeh, kennyS і NEO, пише Pley.

Головний новачок цього року – NEO. До списку поляка не пускало правило, яке не давало ввести гравця до Зали слави, поки він активний в іншій ролі, наприклад, тренера. Влітку це правило скасували.

Користувачі HLTV визнали NEO гравцем десятиліття 2000-х, а 2011 року він став найкращим гравцем за версією сайту. Він тричі вигравав World Cyber Games, двічі ESWC і двічі чемпіонат світу IEM. У CS:GO здобув титул чемпіона мейджора з Virtus.pro на EMS One Katowice 2014, отримав два MVP і виграв 11 великих турнірів. Нині він тренер Astralis і вже має чотири тренерські трофеї.

Другий дебютант – американець Rambo. За даними Dust2, 42-річний ветеран грав на одному з перших великих LAN-турнірів. Він виграв два турніри CPL у 2001 і 2002 роках з X3 Blue та 3D і здобув дві медалі World Cyber Games у 2004 і 2005 роках. Кар'єру гравця завершив у 2010-му, а потім працював тренером MVP PK, compLexity і Cloud9.

Хто повертається до списку

Dupreeh номінований удруге. Він єдиний гравець, який зіграв на всіх 19 мейджорах CS:GO, і виграв п'ять із них: чотири з Astralis у 2017 – 2019 роках та один з Team Vitality у Парижі 2023 року. Данець має 32 великі перемоги та сім потраплянь до рейтингу 20 найкращих гравців року. Торік він також отримав нагороду за внесок у кіберспорт на Esports Awards.

KennyS номінований утретє. Француз завершив кар'єру в травні 2023 року, маючи 10 нагород MVP і п'ять потраплянь до рейтингу найкращих гравців року. Він виграв мейджор DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 у складі Team EnVyUs. За версією HLTV, його гра з AWP могла змусити Valve послабити цю зброю.

ElemeNt, solo, SpawN і XeqtR номінуються вдруге. FRoD і Ksharp потрапляють до списку вже втретє, тобто щороку відтоді, як існує Зала слави.

Хто вже в Залі слави і як обирають нових

До першого набору 2024 року ввійшли Potti, HeatoN, f0rest і GeT_RiGhT. Торік до них приєдналися cogu, markeloff та olofmeister. Нові правила вимагають, щоб гравець CS:GO або CS2 18 місяців не грав на великих турнірах і рік не виступав у головному складі, перш ніж його можуть номінувати.

Вибирає переможців комітет із 12 людей: гравці, кіберспортивні ведучі, журналісти та представники індустрії з різних регіонів. Серед них Чед "SPUNJ" Берчілл, Джейсон "moses" О'Тул, Стефані "missharvey" Гарві та Томмі "Potti" Інгемарссон. Новачок цього року – росіянин Дмитро "hooch" Богданов.

Четверо, хто пройде відбір, будуть відзначені на церемонії HLTV Awards й отримають годинник Rolex із гравіюванням Зали слави, спеціальний профіль на HLTV, місце на сторінці Зали слави та статтю з відео про кар'єру.