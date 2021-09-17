Жесткая цензура: Blizzard отредактировала две откровенные картины из видеоигры World of Warcraft

Разработчики видеоигры World of Warcraft продолжают удалять из игры нежелательный контент. На этот раз они решили серьезно взяться за внутриигровые картины.

Наверное, почти все пользователи сети знают, что компания Blizzard оказалась в центре громкого скандала. На фоне этого ее руководство начало не только увольнять некоторых работников, но и "чистить" свои видеоигры от нежелательного контента.

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Сначала в такой список попали предметы, достижения и персонажи, которые были названы в честь уволенных сотрудников. Затем разработчики из Blizzard исправили различные названия, которые могли звучать вульгарно. Правда, кажется, на этом они решили не останавливаться. Недавно в сети появилась информация о том, что на этот раз представители компании взялись за исправление картин из видеоигры World of Warcraft.

Стоит начать с того, что на тестовых серверах этой игры вышло довольно интересное обновление. Казалось, что разработчики просто улучшили качество внутриигровых картин. Но оказалось, что они также серьезно отредактировали сразу два изображения, которые существовали в этой игре еще со времен ванильной версии. Речь идет о портрете гордой леди, который можно найти в имении с названием "Черный ворон", и о картине, на которой изображена полуобнаженная женщина в нижнем белье (находится в штабе ШРУ). В первом случае разработчики изменили внешность дамы, а также сделали ее наряд не таким откровенным. А вот женщину в нижнем белье они вообще удалили из полотна, а теперь на ее месте можно увидеть натюрморт.

Как изменились картины / Фото с портала Wowhead

Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция поклонников World of Warcraft. В целом они недовольны таким решением, а также активно высмеивают его в сети. А вот представители Blizzard, которые даже не анонсировали эти изменения, пока никак эту ситуацию не комментировали.