Несколько дней назад студия FromSoftware наконец-то полноценно представила видеоигру Elden Ring. В рамках этого долгожданного события геймерам показали геймплейный трейлер, а также рассказали немало интересного об этом проекте.

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В трейлере "засветилось" немало интересных и необычных созданий, правда, геймеры сразу же нашли своего любимца. Речь идет о живом горшке с руками и ногами, который также можно увидеть на одном из скриншотов игры Elden Ring. Официального названия у этого создания еще нет, хотя геймеры шутливо называют его "pot goblin" (горшок-гоблин). Понятно, что информации об этих мобах почти нет, хотя вопросов у поклонников уже немало. Например, кто же скрывается внутри этого горшка, хотя, возможно, это просто его тело.

Наверное, таких созданий можно назвать своеобразными преемниками мимиков из серии Dark Souls (также от студии FromSoftware). Выглядят последние как обычные сундуки, правда, если их не тревожить. А вот степень агрессии живых горшков сейчас трудно оценить. На многочисленных фан-артах они выглядят как милые и забавные существа, хотя игровая реальность может быть иной. Конечно, горшок пока не так популярен, как Леди Димитреску, хотя энтузиасты посвятили ему уже немалое количество работ. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с лучшими фан-артами.

Вид живых горшков в видеоигре Elden Ring / Фото портал Bandai Namco