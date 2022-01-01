Живописнее, чем в жизни: игрок Minecraft воссоздал Регистан – жемчужину Самарканда

Ярый геймер решил воспроизвести в Minecraft одну из самых известных архитектурных достопримечательностей Азии. Что из этого вышло – узнайте в материале.

Игроки в Minecraft продолжают неустанно радовать геймерское сообщество своими строительными подвигами. На этот раз в кубическом мире игры воссоздали известную достопримечательность Узбекистана – самаркандский Регистан.

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15 миллионов блоков и целый год работы понадобились пользователю Redddit под ником pkmncar, чтобы построить в игре собственную версию знаменитой площади.

Регистан в реальности и в игре

Регистан – это общее название главных площадей в городах Центральной Азии, однако именно та, что в Узбекистане наиболее известна. Площадь обрамляют три медресе, которые строились на протяжении нескольких веков и являются образцом исламской архитектуры, поэтому неудивительно, что их воспроизведение заняло у геймера столько времени и усилий.



Хотя это далеко не первая историческая достопримечательность, воспроизведенная геймерами в Minecraft, она, безусловно, уникальна.

Причиной тому то, что достопримечательности западной культуры, вроде Эйфелевой башни или статуи Свободы часто становятся источником вдохновения для масштабных строительных проектов игроков, однако исламская архитектура не имеет такого внимания.

Чрезвычайная работа pkmncar абсолютно точно заслуживает 22 тысяч лайков и тех положительных отзывов, которые геймеры оставили в комментариях под постом.