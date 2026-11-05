Журналистка сказала разработчику GTA и RDR, что его студия не выпустила ни одного хита

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Take-Two без хитов

Зельник беседовал с изданием о предстоящем выходе Grand Theft Auto 6. Однако уже в первую минуту 23-минутного интервью на сцене перед публикой ему задали вопрос, от которого зрители захихикали, а сам он поморщился. Заместитель редактора медиаотдела WSJ Tech Джессика Тункель заявила, что в портфеле Take-Two недостаточно "больших хитов", а GTA 6 стала самой важной игрой в истории компании. Она также поинтересовалась, как руководство собирается развеять эти опасения, пишет Insider Gaming.

Руководитель сразу же начал приводить цифры и перечислять проекты под брендом Take-Two.

У нас пятнадцать франшиз, каждая из которых разошлась тиражом не менее пяти миллионов копий за один релиз. Думаю, у нас лучшая коллекция собственной интеллектуальной собственности в игровой индустрии, и это отражается в наших доходах, прибыли и рыночной капитализации– прокомментировал генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник.

Отдельно он упомянул Red Dead Redemption, которая в последнем релизе разошлась тиражом более 65 миллионов копий, а также Grand Theft Auto Online. Добавил и NBA 2K, вторую по величине спортивную серию в мире и крупнейшую в Северной Америке. Далее Зельник назвал WWE 2K, BioShock, Borderlands и Civilization. В заключение он с некоторой иронией посоветовал интервьюерше просто изучить факты.

Разговор не сложился с самого начала. Тункель предположила, что до выхода GTA 6 остаются считанные дни, и Зельник поправил ее.

Ну, две недели, но кто считает?– сказал он.

Впоследствии журналистка прямо спросила, сколько стоила разработка Grand Theft Auto 6. Неловкость от этого только усилилась.

Игры Take-Two входят в число самых популярных и высоко оцененных в истории индустрии. GTA 6, которая выйдет в этом месяце, существенно поднимет как саму компанию, так и подразделения под ее брендом, в частности Rockstar Games. Игра, вероятно, станет самой продаваемой и самой популярной одиночной игрой в истории. Поэтому упрек о недостатке хитов у компании, помимо GTA и Red Dead Redemption, выглядит либо как оплошность, либо как плохая подготовка к разговору, либо как невежество.