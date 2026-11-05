Журналістка сказала розробнику GTA та RDR, що його студія не випустила жодного хіта

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Take-Two без хітів

Зельнік розмовляв із виданням про близький вихід Grand Theft Auto 6. Проте вже на першій хвилині 23-хвилинного інтерв'ю на сцені перед публікою йому поставили запитання, від якого глядачі захихотіли, а сам він скривився. Заступниця редактора медіавідділу WSJ Tech Джессіка Тункель заявила, що в портфелі Take-Two недостатньо "великих хітів", а GTA 6 стала найважливішою грою в історії компанії. Запитала вона й про те, як керівництво збирається спростувати цю тривогу, пише Insider Gaming.

Керівник одразу почав наводити цифри та перелічувати проєкти під брендом Take-Two.

У нас п'ятнадцять франшиз, кожна з яких розійшлася тиражем щонайменше п'ять мільйонів копій в одному релізі. Думаю, у нас найкраща колекція власної інтелектуальної власності в ігровій індустрії, і це відображено в наших доходах, прибутку та ринковій капіталізації– прокоментував генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік.

Окремо він згадав Red Dead Redemption, яка в останньому релізі розійшлася тиражем понад 65 мільйонів копій, а також Grand Theft Auto Online. Додав і NBA 2K, другу за розміром спортивну серію у світі та найбільшу в Північній Америці. Далі Зельнік назвав WWE 2K, BioShock, Borderlands і Civilization. Резюмував він радше з іронією, порадивши інтерв'юерці просто дослідити факти.

Розмова не склалася від самого початку. Тункель припустила, що до виходу GTA 6 лишаються лише дні, і Зельнік поправив її.

Ну, два тижні, але хто рахує?– сказав він.

Згодом журналістка прямо спитала, скільки коштувала розробка Grand Theft Auto 6. Незручність від цього лише зросла.

Ігри Take-Two належать до найпопулярніших і найвище оцінених в історії індустрії. GTA 6, яка вийде цього місяця, суттєво підніме як саму компанію, так і підрозділи під її брендом, зокрема Rockstar Games. Гра, імовірно, стане найбільш продаваною та найпопулярнішою одиночною грою в історії. Тому закид про нестачу хітів у компанії з GTA та Red Dead Redemption виглядає або обмовкою, або поганою підготовкою до розмови, або невіглаством.