Жуткая ошибка Fallout 4 сделала Даймонд-Сити похожим на ад

Геймер в сети делится скриншотом ужасающей ошибки Fallout 4. Она превращает культовую локацию и главный город игры Даймонд-Сити в настоящий ад.

Даймонд-Сити является одним из самых известных мест в Fallout 4. Впрочем, такая ошибка позволяет игрокам увидеть его в совершенно новом "свете".

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Даймонд-Сити стал похож на ад

Как игра Bethesda, Fallout 4 подвержена странным ошибкам, но, к счастью, сегодня не так много таких, которые могут нарушить игру. Bethesda проделала хорошую работу, чтобы обеспечить устранение многих сбоев, а сообщество также присоединилось к этому с помощью собственных модов.

В этот раз геймер опубликовал адский пейзаж из Даймонд-Сити – главного города игры. Небо над ним по-настоящему пылает, поэтому город выглядит как адский пейзаж.

Адский пейзаж Даймонд-Сити / Фото Verified_Cloud

Как сообщил сам геймер, во время игры он использует разные модификации. Именно это могло стать причиной такого сбоя. Так что моды могут как сделать прохождение игры ярче, так и создать дополнительные проблемы.