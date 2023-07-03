Жуткая ошибка Fallout 4 сделала Даймонд-Сити похожим на ад
Источник:Verified_Cloud
Геймер в сети делится скриншотом ужасающей ошибки Fallout 4. Она превращает культовую локацию и главный город игры Даймонд-Сити в настоящий ад.
Даймонд-Сити является одним из самых известных мест в Fallout 4. Впрочем, такая ошибка позволяет игрокам увидеть его в совершенно новом "свете".
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Даймонд-Сити стал похож на ад
Как игра Bethesda, Fallout 4 подвержена странным ошибкам, но, к счастью, сегодня не так много таких, которые могут нарушить игру. Bethesda проделала хорошую работу, чтобы обеспечить устранение многих сбоев, а сообщество также присоединилось к этому с помощью собственных модов.
В этот раз геймер опубликовал адский пейзаж из Даймонд-Сити – главного города игры. Небо над ним по-настоящему пылает, поэтому город выглядит как адский пейзаж.
Как сообщил сам геймер, во время игры он использует разные модификации. Именно это могло стать причиной такого сбоя. Так что моды могут как сделать прохождение игры ярче, так и создать дополнительные проблемы.