В декабре 2023 года состоялся неожиданный киберспортивный дебют Александра Зинченко, а вчера он провел уже вторую свою официальную игру, сообщает 24 Канал.

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Сейчас коллектив Passion UA, владельцем которого является украинский футболист, участвует в турнире YaLLa Compass Spring 2024 Contenders.

В рамках него, 8 февраля команда играла против сингапурской организации BLEED Esports.

Во время матча, у одного из игроков украинского коллектива возникли технические трудности, поэтому "на сцену" снова вышел Александр, который заменил профессионала и отыграл на картах Ancient и Anubis.

С футболистом "на борту" Passion UA проигрывали вторую карту (Ancient) со счетом 3:11, однако все же смогли собраться и вырвать победу – 16:12.

Один из лучших эпизодов с участием Александра – смотреть видео

Правда, решающий Anubis все же остался за BLEED, как и общий счет встречи 2:1 по картам.

Статистика игры / Скриншот с hltv

Несмотря на это, сам Зинченко, или же zina17, закончил поединок с Rating 2.0 в 0.86 и соотношением K/D (убийств к смертям, – ред.) 22:26.

В общем, это стало лучшим результатом, чем тот, что игрок "канониров" показал в своем дебюте в декабре 2023 года.

Киберспортивное сообщество с восторгом отреагировало на это необычное событие, а одна из лучших команд мира по Counter-Strike 2 – датская организация Heroic, даже шутливо спросила у лондонского Арсенала сколько будет стоить трансфер Зинченко в их ряды.

Надеемся, что в следующих матчах Passion UA обойдутся без технических проблем, хотя, признаемся, наблюдать за Зинченко в Counter-Strike 2 очень интересно.