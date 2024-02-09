У грудні 2023 року відбувся неочікуваний кіберспортивний дебют Олександра Зінченка, а вчора він провів вже другу свою офіційну гру, повідомляє 24 Канал.

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Зараз колектив Passion UA, власником якого є український футболіст, бере участь у турнірі YaLLa Compass Spring 2024 Contenders.

В рамках нього, 8 лютого команда грала проти сингапурської організації BLEED Esports.

Під час матчу, в одного з гравців українського колективу виникли технічні труднощі, тому "на сцену" знову вийшов Олександр, який замінив професіонала та відіграв на картах Ancient і Anubis.

З футболістом "на борту" Passion UA програвали другу мапу (Ancient) з рахунком 3:11, однак все ж змогли зібратися та вирвати перемогу – 16:12.

Щоправда, вирішальний Anubis все ж залишився за BLEED, як і загальний рахунок зустрічі 2:1 за мапами.

Статистика гри / Скриншот з hltv

Попри це, сам Зінченко, або ж zina17, закінчив поєдинок з Rating 2.0 у 0.86 та співвідношенням K/D (вбивств до смертей, – ред.) 22:26.

Загалом, це стало кращим результатом, ніж той, що гравець "канонірів" показав у своєму дебюті в грудні 2023 року.

Кіберспортивна спільнота з захватом відреагувала на цю незвичну подію, а одна з найкращих команд світу з Counter-Strike 2 – данська організація Heroic, навіть жартівливо запитала у лондонського Арсеналу скільки коштуватиме трансфер Зінченка у їх ряди.

Сподіваємось, що в наступних матчах Passion UA обійдуться без технічних проблем, хоча, зізнаємось, спостерігати за Зінченком у Counter-Strike 2 неабияк цікаво.