Зритель сжег автомобиль популярной стримерши: видео преступления

Популярная стримерша Justfoxii продемонстрировала, почему вести стрим – это не всегда легкая работа. С девушкой произошел очень досадный инцидент с участием одного из ее зрителей.

Чем больше становится сообщество поклонников стримера, тем больше среди них может быть людей не с лучшими намерениями. И схожие инциденты уже случались и с другими стримерами.

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Зритель сжег авто стримерши

В новом видео стримерша Justfoxii поделилась подробностями об ужасном случае, случившемся с ней после визита одного из зрителей. Тот просто взял и сжег ее автомобиль, который стоял у дома девушки.

Этот инцидент произошел еще 2 недели назад. Девушка тогда была в отпуске, и вдруг ей позвонила по телефону мать, чтобы сообщить, что ее авто горит.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина небрежно подошел к автомобилю, поставил большую металлическую кастрюлю на капот, а затем поджег ее содержимое, прежде чем спокойно уйти.

Зритель сжег автомобиль стримерши: смотрите видео

К счастью, пожарные быстро отреагировали и смогли потушить огонь, который уже перебросился на забор и добрался до дома Justfoxii. В то время внутри находились ее мама и домашние животные.

Благодаря видеосъемке нападавшего удалось задержать. Для того чтобы совершить это преступление, мужчина проехал 700 миль. А это – более 1 100 километров.