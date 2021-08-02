4 сезон Call of Duty: Warzone уже на пороге завершения, а игроки все еще пытаются выяснить какое оружие лучшее в текущей версии игры. Между тем популярный стример и профессиональный игрок Айдан "Aydan" Конрад, похоже, знает ответ на этот вопрос и бьет мировые рекорды с весьма неожиданным снаряжением.

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Итак, геймер сумел достичь удивительного показателя в 61 убийство, играя в одиночку против команд из 3 пользователей. В этом невероятном матче, принесшем ему мировой рекорд, стримеру помог неожиданный комплект оружия – автоматическая винтовка Krig 6 и пистолет-пулемет Bizon.

В то время как Krig 6 по праву считается второй лучшей AR (automatic rifle – автоматическая винтовка) после C58, Bizon испытывает недостаток внимания и почти не используется игроками. Большинство предпочитает снарядиться MP5 или даже "двоюродным братом" Бизона – пистолетом-пулеметом Bullfrog. Но Айдан не зря входит в число лучших игроков Warzone, и доказал это, раскрыв потенциал недооцененного оружия.

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После обновления собственного рекорда (предыдущий показатель в 52 убийства также принадлежал Айдану), киберспортсмен поделился с аудиторией своей смертоносной сборкой Бизона.

Сборка Bizon от Aydan:

Сборник Bizon от Aydan / скриншот с YouTube

Дуло: Monolithic Suppressor

Monolithic Suppressor Ствол: 8.7″ Polygonal

8.7″ Polygonal Лазер: 5mW Laser

5mW Laser Приклад: No Stock

No Stock Рукоятка: Stippled Grip Tape

В то время как монолитный глушитель и ствол помогают повысить показатели огневой мощи, другие "обвесы" добавляют оружию скорости в использовании. Bizon также славится огромным размером магазина, поэтому вместо того, чтобы увеличивать количество боеприпасов, Айдан выбрал вариант без приклада и "обмотал" рукоять оружия лентой – для того, чтобы улучшить скорость прицеливания и общую мобильность при использовании этого пистолета-пулемета.

В сухом остатке Bizon, творивший чудеса в руках такого искусного игрока как Айдан, вероятно, не разрушит моду на использование MP5 и MAC-10 в текущей версии игры, но он, безусловно, может стать интересным вариантом для людей, которые хотят испытать какой-то новый вид оружия.