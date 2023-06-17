Мегапопулярный стример Феликс "xQc" Лэнгел подписал масштабное соглашение с новой стриминговой платформой Kick.

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Бывший профессиональный киберспортсмен Overwatch, канадец xQc преуспел на Twitch за довольно короткое время и стал одной из главных звезд платформы.

Однако совсем недавно регулярный лидер по количеству зрителей за последние несколько лет шокировал своих поклонников, сообщив о переходе в состояние прямых конкурентов.

Учитывая огромную аудиторию, заработанную стримером, когда к нему постучатся представители свежеобразованной платформы Kick было вопросом времени, однако никто не ожидал, что те сделают предложение, которое будет конкурировать со многими контрактами звезд кино, музыки или даже спорта.

Нарезка забавных моментов с xQc: видео

The New York Times подтверждает, что xQc подписал контракт со сроком в два года, за которые стример гарантированно заработает 70 миллионов долларов.

При этом соглашение предусматривает бонусы, которые могут пополнить банковский счет парня еще на 30 миллионов вечнозеленых.

Кроме того, контракт не предполагает, что xQc станет эксклюзивным контент-мейкером Kick. Отмечается, что платформа будет "основной" для Феликса, но при этом ему будет позволено продолжать создавать контент на YouTube, TikTok и даже том самом Twitch.

В Kick уже заявили, что после объявления о подписании соглашения серверы платформы не выдержали давления и упали, ведь трафик увеличился в 50 раз.