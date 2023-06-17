Мегапопулярний стрімер Фелікс "xQc" Ленг'єл підписав масштабну угоду з новою стрімінговою платформою Kick.

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Колишній професійний кіберспортсмен Overwatch, канадець xQc досяг неабиякого успіху на Twitch за досить короткий час та став однією з головних зірок платформи.

Однак, зовсім нещодавно, регулярний лідер з кількості глядачів за останні кілька років, шокував своїх шанувальників, повідомивши про перехід в стан прямих конкурентів.

Враховуючи величезну аудиторію, яку заробив стрімер, коли до нього постукають представники свіжоствореної платформи Kick було питанням часу, однак ніхто не очікував, що ті зроблять пропозицію, яка конкуруватиме з багатьма контрактами зірок кіно, музики чи навіть спорту.

Нарізка кумедних моментів з xQc: відео

The New York Times підтверджує, що xQc підписав контракт із терміном у два роки, за які стрімер гарантовано заробить 70 мільйонів доларів.

При цьому угода передбачає бонуси, які можуть поповнити банківський рахунок молодика ще на 30 мільйонів вічнозелених.

Окрім того, контракт не передбачає, що xQc стане ексклюзивним контент-мейкером для Kick. Зазначається, що платформа буде "основною" для Фелікса, але при цьому йому буде дозволено продовжувати створювати контент на YouTube, TikTok і навіть тому самому Twitch.

У Kick уже заявили, що після оголошення про підписання угоди сервери платформи не витримали натиску та впали, адже трафік збільшився в 50 разів.